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"كورونا" يحجز فنان شهير بأحد الفنادق ويوقف إنتاج فيلمه

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 01:14 ص
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بوابة الفجر
وكالات
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قررت شركة "باراماونت بيكتشرز" الأمريكية لإنتاج وتوزيع الأفلام، وقف تصوير فيلم "المهمة المستحيلة 7" بطولة نجم هوليوود الشهير توم كروز، في إيطاليا بعد اندلاع فيروس "كورونا" في البلاد.

ويرجع سبب الإيقاف لمخاوف تتعلق بالصحة والسلامة، حيث كان مقررا أن تُصور النسخة الأخيرة من سلسلة الأفلام الرائدة "المهمة المستحيلة" (Mission: Impossible 7)، في مدينة البندقية على مدار الأسابيع الثلاثة القادمة.

وفي بيان لها، قالت شركة الإنتاج: "خلال هذه الفترة الزمنية، نريد أن نضع في اعتبارنا مخاوف الطاقم والسماح لهم بالعودة إلى ديارهم حتى يبدأ الإنتاج".

وتابعت: "سنستمر في مراقبة هذا الوضع والعمل مع مسؤولي الصحة والحكومة في ظل التطورات الحاصلة".

ومع إجراء التعديلات على برنامج التصوير في البندقية، تماشيا مع القواعد الصحية التي وضعتها السلطات الإيطالية لمواجهة انتشار "كورونا"، أُجبر توم كروز، الذي وصل إلى البندقية في 20 فبراير، وطاقم الفيلم على المكوث في فندق Gritti Palace الفاخر، حتى 1 مارس، في انتظار قرار بشأن مستقبل الإنتاج.

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