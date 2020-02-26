"على الطراز الفرعوني".. شباب يحولون أحجار التحرير إلى لوحة فنية

يستعد ميدان التحرير لاستقبال أحد أكبر المواكب الأثرية، والتي سيتم من خلالها نقل مومياوات ملوك مصر العظام من مكان عرضها المؤقت بالمتحف المصري بالتحرير؛ إلى مكان عرضها الدائم في المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط.





ويشهد الموكب تغطية إعلامية واسعة محليًا وعالميًا، لذا كان تجميل المسار مهمًا للغاية، وهو ما يتم حاليًا، حيث أهدى عدد من طلاب كلية التربية الفنية وكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، لوحة فنية بديعة تعبر عن الحضارة المصرية القديمة، مصنوعة بالأحجار، وتفصل الميدان عن شارع السفارات.





واستطاع الطلاب ومشرفيهم تحويل الجدار إلى لوحة زاخرة بالأشكال والرسومات المعبرة عن حضارتنا وإعجازها الفني، وحصلت "الفجر" على عدد من الصور التي تسجل مراحل تزيين الجدار من البداية وحتى اكتمال اللوحة بكاملها.





العمل من تصميم وإشراف الأستاذ الدكتور أيمن فاروق أستاذ الفنون الجميلة، ومهندسي الديكور، دينا مدكور، وكريم رأفت، وسلفانا سمير، ومحمد زيادة، والطلاب إسراء محمد نصر، وأمنية فتحي، وإنجي وهيب، وأيفرنا بشري، وجهاد عواد، وحبيبة صبحي، وحبيبة عمرو، وحسين حسنين، وخالد مصطفي، وديفيد فايز، وسلمي حسام، وهم يمثلون الفريق الأول في العمل.





أما الفريق الثاني فهو من كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، قسم التصوير شعبة جداري، وفريق العمل من الطلاب: أميرة محمود، دينا موافي، ورندا حسام، وروان ياسر، ورودين المصري، وفرح وجيه، مادونا مجدي، ومارينا مجدي، ومارينا ملك، ومريم مروان، تحت إشراف مهندسي الديكور أحمد الأنصاري، وعلي رشدي، والدكتور شريف هنداوي، والدكتور ماهر داود.