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استشاري بـ"الصحة العالمية" يكشف كيفية النجاة من فيروس كورونا

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 01:35 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري وبائيات منظمة الصحة العالمية بالمكتب الإقليمي بالشرق الأوسط، إن الصين هي الدولة الأولى في اكتشاف حالات وفيات مرض كورونا، أما الدول المستجدة فتكتشف الحالات بعد تمكن الفيروس من الجسد، ما يقلل من فرص النجاة.

وأضاف "الخولي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الثلاثاء، أن اكتشاف الحالات مبكرًا، وتلقيها العلاج هو طريق النجاة من الفيروس، وهو ما حدث في الصين، حيث أن معدلات الوفاة بدأت تقل بها.

وأشار استشاري الوبائيات، إلى أن منظمة الصحة العالمية تقوم بمساعدة الدول في الاكتشاف المبكر للفيروس، عن طريق مراجعة تعريف الحالة من قبل منظمة الصحة العالمية لتسهيل عملية اكتشاف الحالات على مستوى العالم.
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فيروس كورونا المستجد فيروس كورونا الوقاية من كورونا

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