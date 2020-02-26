Advertisements
Advertisements
Advertisements

فيروس كورونا يهدد كلاسيكو الأرض

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 01:10 ص
Advertisements
كلاسيكو الأرض
كلاسيكو الأرض
محمد الدمتناوي
Advertisements

يترقب عشاق الساحرة المستديرة، مباراة هامة وقوية تجمع بين فريقي ريال مدريد وبرشلونه، في الكلاسيكو المنتظر من منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونه في الدوري الإسباني

وتقام مباراة ريال مدريد وبرشلونة يوم الأحد 1 مارس، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

حيث يعيش العالم بأكمله حالة من القلق الشديد خلال هذه الأيام، بعد إنتشار فيروس كورونا في أجزاء كثيرة من دول العالم.

كورونا يهدد النشاط الكروي في إيطاليا

وأدى إنتشار فيروس كورونا في إيطاليا إلى إلغاء عدد من المباريات، مع إعلان موعد مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان في موعدها بدون جماهير.

الحالة الأولى في إسبانيا

حيث أعلنت وزارة الصحة في إسبانيا عن إنتشار أول حالة من فيروس كورونا في إحدى الأقاليم القريبة من إقليم كتالونيا.

وبعد إنتشار كورونا في إسبانيا، إنضمت إسبانيا إلى كل من إيطاليا، كرواتيا، والنمسا.

ظهور الفيروس في برشلونة، قد يلقي بظلاله على كرة القدم الإسبانية، من أجل تأجيل الكلاسيكو المنتظر في الجولة المقبلة من الليجا.

فهل سيتم تأجيل الكلاسيكو بسبب كورونا، أم سيتم لعب المباراة بدون جماهير مثل كلاسيكو إيطاليا بين يوفنتوس وإنتر ميلان؟

Advertisements

الكلمات المفتاحية

هو كلاسيكو الارض ميسي ملخص مدريد مباراة كلاسيكو الارض مباراة الكلاسيكو مباراة كلاسيكو الارض كلاسيكو الأرض كلاسيكو كرة القدم فيروس كورونا سواريز زيدان ريال مدريد وبرشلونة ريال مدريد رونالدو بيل بنزيما برشلونة وريال مدريد

أخبار تهمك

عاجل.. أول رد فعل من سوزان مبارك بعد وفاة زوجها

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل خناقة أحمد فتحي مع فايلر في الإمارات

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 25 فبراير: صفقة تبادلية للتاريخ.. 225 مليون إسترليني لضم نجم ليفربول.. برشلونة يفقد نجم الفريق للإيقاف.. نجم السيتي يريد اللعب بجانب ميسي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

صن داونز يفاجئ الأهلي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

أول رسالة من مرتضى منصور للاعبي الزمالك بعد الانسحاب من القمة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. جماهير الأهلي تتعدى على لاعب الزمالك

منذ ساعة و 11 دقيقة

كورة جول barcelona مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر اليوم في دوري ابطال اوروبا رابط yalla shoot

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش برشلونة اليوم beIN المفتوحة هدف ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 3 ساعات

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

منذ حوالي 5 ساعات

اتجاه في الجبلاية لتخفيف عقوبة كهربا وإمام عاشور بشرط

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس لجنة التظلمات يعلن مفاجآة بشأن عقوبات مباراة السوبر

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تفاصيل وموعد جنازة حسني مبارك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الكشف عن عقوبات الزمالك بعد فضيحة القمة

منذ ساعتين و 41 دقيقة

فايلر يجهز مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 7 ساعات

خدعة الزمالك في عقوبة شيكابالا بسبب أحداث السوبر

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

oNair Fel3rda | مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد يوتيوب (كلاسيكو الارض) | كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة مباشر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:22 م

عاجل.. الكشف عن عقوبات الزمالك بعد فضيحة القمة

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

09:07 م

يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش برشلونة اليوم beIN المفتوحة هدف ميسي

08:51 م

اتجاه في الجبلاية لتخفيف عقوبة كهربا وإمام عاشور بشرط

10:12 م

تفاصيل خناقة أحمد فتحي مع فايلر في الإمارات

10:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status