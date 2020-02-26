خالد أبوبكر عن وفاة مبارك: "لحظة صادقة لها جلالها"

عقب الإعلامي خالد أبوبكر، على إعلان مصر حالة الحداد على رحيل الرئيس الأسبق حسني مبارك، قائلًا: "مصر الأصيلة بتبان في المواقف، كل إنسان له ما له وعليه ما عليه، سواء كان رئيس سابق أو رئيس حالي".



وتابع "أبوبكر"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن مصر لا تنسى المواقف، خاصة المواقف التي حدثت في حرب أكتوبر، لافتَا إلى أن موقف الدولة المصرية اليوم تجاه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ينم عن أصل ومبادئ ثابتة.



وأضاف: "ممكن تختلف سياسيًا زي ما أنت عاوز، مفيش بشر الكرة الأرضية اتفقت عليه، إحنا مش ملائكة، لكن تبقى لحظة الوفاة لحظة صادقة لها جللها، وأدبياتها في المجتمع المصري، ولا يجوز لأي مصري أن يتناول أي شيء خارج عن الأدبيات عند وفاة أي شخص.. رحم الله الرئيس الأسبق حسني مبارك".

