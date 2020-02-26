"الأرصاد" تحذر من هذه الطاهرة في طقس اليوم

طقس اليوم الأربعاء.

وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالتالي:



القاهرة الكبرى

مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب على مناطق متفرقة، والرياح خفيفة إلى معتدلة.