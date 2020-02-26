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"الأرصاد" تحذر من هذه الطاهرة في طقس اليوم
الأربعاء 26/فبراير/2020 - 07:49 ص
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مروة عبدالعزيز
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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، من الشبورة المائية الكثيفة التي قد تصل إلى حد الضباب، في طقس اليوم الأربعاء.
القاهرة الكبرى
مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب على مناطق متفرقة، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
الوجه البحري
مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب على مناطق متفرقة، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
السواحل الشمالية الغربية
مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر
دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.
شمال الصعيد
مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب على مناطق متفرقة، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
جنوب الصعيد
دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.
وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالتالي:
القاهرة الكبرى
مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب على مناطق متفرقة، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
الوجه البحري
مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب على مناطق متفرقة، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
السواحل الشمالية الغربية
مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر
دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.
شمال الصعيد
مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب على مناطق متفرقة، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
جنوب الصعيد
دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.
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