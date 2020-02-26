رئيس لجنة التظلمات يعلن مفاجآة بشأن عقوبات مباراة السوبر

أعلن رئيس لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن مفاجآة تخص عقوبات مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك والذى أقيم يوم 20 فبراير على ملعب محمد بن زايد بالإمارات وانتهي بتتويج الأبيض بعد الفوز بركلات الترجيح بعدما انتهي اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وقال عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات، إنه حال تظلم الأهلي والزمالك على قرارات لجنة الانضباط فمن الوارد إلغائها أو تخفيفها.

وأوضح عادل الشوربجي في برنامجه نمبر وان على قناة النهار: "لم يتقدم الأهلي أو الزمالك بتظلم على قرارات لجنة الانضباط حتى الوقت الجاري".

وأتم: "من حق الأهلي والزمالك التظلم على قرارات لجنة الانضباط بشأن أحداث لقاء السوبر"