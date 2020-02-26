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استشاري بـ"الصحة العالمية" الخوف من انتشار "كورونا" يزيد كل يوم

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 07:27 ص
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منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
أمنية فوزي
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قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري وبائيات منظمة الصحة العالمية بالمكتب الإقليمي بالشرق الأوسط، إن الخوف من انتشار فيروس كورونا يزيد يومًا بعد يوم، لافتًا إلى أن أكثر ما يثير القلق هو انتشار وانتقال الفيروس بين الدول على مستوى واسع.

وأضاف "الخولي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الثلاثاء، أن هناك فرصًا حتى الآن للحد من انتشار فيروس كورونا في دول أخرى.

وشدد استشاري وبائيات منظمة الصحة العالمية بالمكتب الإقليمي بالشرق الأوسط، على أنه يجب على الحكومات والدول والمواطنين أن يتكاتفوا لمنع انتشار الفيروس في بؤر وأماكن أخرى.
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الكلمات المفتاحية

منظمة الصحة العالمية كورونا فيروس كورونا

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