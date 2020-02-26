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أستاذ طب نفسي: حور العين لا يصلحن للزواج

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 03:21 ص
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الدكتور أحمد عكاشة
الدكتور أحمد عكاشة
كساب أحمد
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قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، ومستشار الرئيس للصحة النفسية، إن "زبيبة الصلاة" تعتبر مرضًا جلديًا، ودار الافتاء أصدرت فتوى أكدت هذا الامر مؤخرًا، معقبًا: "شيوخ الأزهري مش بتجيلهم "زبيبة عشان لابسين عمة، والستات مش بتجيلهم عشان لابسين طرح".

ولفت "عكاشة"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء، إلى أن الحور في اللغة العربية هي إناث صغيرات لم تبلغ بعد، وليس لديهن ثدي، ولا يصلحن للزواج.

وأشار أستاذ الطب النفسي، إلى أن الآخرة ليس بها طعام أو جنس كما يعتقد البعض، مشيرًا إلى ضرورة تجديد الخطاب الديني لكي يواكب العصر.
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حور العين التاسعة أحمد عكاشة

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