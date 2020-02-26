"ربنا يرحمه ويغفر له".. محمد منير ينعي وفاة مبارك

نعت المطرب محمد منير وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "تويتر".





وكتب منير، عبر حسابه: "البقاء لله في وفاة الرئيس السابق محمد حسني مبارك، له الرحمة والمغفرة ولأهله الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".





جدير بالذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، توفى عن عمر ناهز الـ 91 عام عقب دخوله غرفة العناية المركزة بسبب تعرضه لوعكة صحية.





وحرص عدد كبير من النجوم على نعي الراحل مبارك بكلمات مؤثرة، كما أثار خبر وفاته ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.







