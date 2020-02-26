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عضو بـ"البحوث الإسلامية": مبارك وطني ومرسي خائن

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 06:44 ص
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الرئيس الراحل محمد حسني مبارك
الرئيس الراحل محمد حسني مبارك
مروة عبدالعزيز
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نعى الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، قائلًا: "رمزًا من رموز الوطنية والبطولة المصرية".

وأضاف "النجار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن الرئيس مبارك بطل عظيم وتعرض في ختام حياته لأمرين خطرين، وهو أن يكون مصيره السجن أو القتل من الغوغائيين، إلا أنه تمسك بتراب هذا الوطن رغم علمه حجم المخاطر.

وأكد عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن وطنية مبارك يجب أن تضاف لدروس الوطنية المصرية لتدرس للأجيال القادمة، متابعًا: "شتان ما بين خائن عميل وبين رمز وطني؛ مرسي كان خائنًا وعميلًا، وهناك فرق كبير بينه وبين مبارك الذي لم يتخل عنه وطنه، وله بطولات خلال حرب أكتوبر".
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