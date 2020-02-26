طبيب نفسي: من يكفر مجدي يعقوب لديه ضلال في الفكر

قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، ومستشار الرئيس للصحة النفسية، إن ما يقوم به الدكتور مجدي يعقوب عملًا أكثر من صالح، ومن النادر أن يوهب شخص نفسه للأعمال الخيرية مثله.



ولفت "عكاشة"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الثلاثاء، إلى أن من يتحدث بأن مجدي يعقوب كافر، لديه ضلال في الفكر، واعتقاد خاطئ بأن الجميع مخطئين وأنه فقط على صواب.



وأشار أستاذ الطب النفسي، إلى أن معظم المسلمين لديهم خوف من عذاب الله، بينما الله عز وجل يريد أن يحبه المسلم، معقبًا: "لو حبينا ربنا لا يمكن أن يفعل بنا شيء مضر".

