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نائب وزير التعليم: المعلم المصري بخير.. وهو عمود الخيمة

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 02:50 ص
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وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
أمنية فوزي
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أشاد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، بالمعلم المصري، قائلًا: "المعلم المصري بخير"، متابعًا: "نسعى لإيجاد المعلم الإنسان".

وأشار "حجازي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الثلاثاء، إلى أن المعلم هو عمود الخيمة، مؤكدًا أنه بدون المعلم لن يكون هناك تطوير للتعليم.

وشدد نائب وزير التربية والتعليم، على أن وزارة تربية تستهدف التربية قبل أن تكون وزارة تعليم، لافتًا إلى أن هناك إجراءات فورية ضد أي أفعال لا أخلاقية بالمدارس.
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وزارة التربية والتعليم المعلم أخبار وزارة التربية والتعليم

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