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شاهد.. فيلم وثائقي عن حياة الرئيس الراحل مبارك

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 03:09 ص
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أمنية فوزي
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عرضت فضائية "المحور" مساء الثلاثاء، فيلمًا وثائقيًا، يستعرض حياة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك العسكرية، والسياسية، وحياته الأسرية.

ورحل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن عالمنا، صباح الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ91 عامًا.

يذكر أن الرئيس الأسبق حسني مبارك هو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية، وتولى الحكم خلفا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، عقب اغتياله في حادث المنصة، حيث ظل رئيسًا للجمهورية لنحو 31 عامًا، حتى تخلى عن الحكم على خلفية الاحتجاجات الشعبية في يناير 2011، وبذلك يعد هو الأطول بقاءً في الحكم منذ عهد محمد علي.
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مبارك فيلم وثائقي حسني مبارك

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