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يسرا تنعي الرئيس الأسبق حسني مبارك بآيات قرآنية

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 12:43 ص
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بوابة الفجر
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نعت الفنانة يسرا وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

واستعانت يسرا في نعيها لمبارك عبر حسابها بتويتر بآيات قرآنية: "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27) ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً (28) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (29) وَادْخُلِي جَنَّتِي (30)" إنا لله وإنا اليه راجعون.

جدير بالذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك توفى عن عمر ناهز ال 92 عام عقب دخوله غرفة العناية المركزة بسبب تعرضه لوعكة صحية.

كما حرص عدد كبير من النجوم على نعي الراحل مبارك بكلمات مؤثرة، وأثار خبر وفاته ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
يسرا تنعي الرئيس الأسبق حسني مبارك بآيات قرآنية
يسرا تنعي الرئيس الأسبق حسني مبارك بآيات قرآنية
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الكلمات المفتاحية

يسرا وفاة حسني مبارك الفجر الفني

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