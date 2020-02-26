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نقيب الممثلين يكشف علاقة مبارك بالفنانين

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 05:37 ص
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الرئيس الراحل محمد حسني مبارك
الرئيس الراحل محمد حسني مبارك
داليا الحسين
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نعى الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي توفى الثلاثاء، مشيرا إلى أن الكثير من الفنانين يريدون المشاركة في جنازة الرئيس الراحل.

وقال زكي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء: "باسمي وباسم جموع الفنانين المصريين نتقدم بخالص العزاء في وفاة الرئيس الأسبق.. وهناك حالة حزن تخيم على الوسط الفني، لافتًا إلى أن علاقة الرئيس الأسبق بالفنانين كانت قوية جدا، واستقبل وفدا من الفنانين عام 2010.

وتابع نقيب المهن التمثيلية: "الرئيس مبارك كان على علاقة قوية بالفنانين وفي حفل فطار استأذن بالرحيل، وقال لازم أمشي عشان ألحق مسلسل يسرا"، متابعا: "مبارك حرص على تهنئة الفنانة هند صبري على أحد أدوارها الفنية".
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