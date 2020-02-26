التنمية المحلية: حالة 13 محافظة تساقطت عليها الأمطار مستقرة الآن

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه جار حصر حجم كميات تراكمات الأمطار التي تساقطت على المحافظات خلال اليومين الماضيين.



وأشار "قاسم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء، إلى أنه بالتنسيق مع الشركة القابضة للشرب والصرف الصحي، تم الدفع بنحو 210 سيارة شفط على مستوى محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة.



وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه تم رفع كل تراكمات المياه في منطقة التجمع الخامس، والمنصة بمدينة نصر، مؤكدا أن الـ 13 محافظة التي تساقطت عليها الأمطار، الحالة بها مستقرة حاليا.

