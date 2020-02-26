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فنان ينعي "مبارك": آخر أبطال نصر أكتوبر

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 07:38 ص
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الرئيس الراحل محمد حسني مبارك
الرئيس الراحل محمد حسني مبارك
داليا الحسين
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نعى الفنان تامر عبد المنعم، الرئيس الراحل محمد حسني مبارك الذي رحل عن عالمنا، صباح الثلاثاء، قائلًا: "مصر فقدت آخر أبطال نصر أكتوبر والابن البار للقوات المسلحة، والرجل الذي حافظ على الوطن لمدة 30 عاما"، مضيفًا: "الرئيس الراحل قاد مصر نحو التنمية ومن يقول غير ذلك جاحد، وكان رجلًا له هيبة وحكيم ورفض أن يهرب خارج البلاد".

وقال "عبد المنعم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الثلاثاء، إن "مبارك" تخلى عن السلطة بإرادته؛ وهذا يدل على حكمته وذكائه، متابعا: "مبارك كان يعلم بالمؤامرة التي تحاك ضد مصر وليس حسني مبارك".

وأضاف أن "مبارك" تحمل ظلم الجماعة الإرهابية، والخونة والمرتزقة وسجنه، متابعًا: "الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك كان خائفًا على أولاده جمال وعلاء، والمحامى فريد الديب، محامى الرئيس الراحل حسنى مبارك وقف بجوار مبارك ورفض التخلي عنه رغم تعرضه للتهديد وحرق مكتبه إلا أنه ظل واقفًا بجوار مبارك".

وأشار إلى أنه تلقى عرضا بأموال كثيرة من أجل التسجيل لمبارك أشياء خاصة، أو الحصول على صور له ولكنه رفض، وذلك خلال فترة تواجد جمال وعلاء مبارك فى السجن، متابعا: "أعلم أشياء كثيرة عن مبارك، وليس كل ما يعرف يقال، اليوم كتبت شهادة مبارك وشهادة 25 يناير، لأن المصريين اليوم أثبتوا حبهم لمبارك.
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وفاه مبارك مبارك تامر عبدالمنعم

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