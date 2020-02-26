خبير عسكري يكشف عن حقيقة تسجيل مبارك لمذكراته: "بالصوت والصورة"

نعى اللواء الدكتور سمير فرج، مدير إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة سابقًا، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، قائلًا إن مبارك كان بطلًا لمعركة المنصورة؛ وسقط فيها 18 طائرة إسرائيلية مقابل 5 طائرات مصرية منهم 3 بسبب نفاذ الوقود.



وأضاف "فرج"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن مبارك طلب تسجيل مذكراته بالصوت والصورة، وتم تسجيل 18 حلقة على 54 ساعة، أثناء وجوده بالشؤون المعنوية.



ولفت مدير إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة سابقًا، إلى أن هذه المذكرات موجودة بالصوت والصورة لدى جمال مبارك.

