دوري أبطال أوروبا| بايرن ميونيخ يكتسح تشيلسي بثلاثية ويضع قدما في دور الـ8 وسط حسرة جماهير «البلوز»

حقق الفريق الكروي الأول بنادي بايرن ميونيخ الألماني مفاجأة كبيرة بالتغلب بثلاثية نظيفة أمام مضيفه تشليسي الإنجليزي على ملعب «ستامفورد بريدج» ضمن إطار منافسات ذهاب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا.





تشكيل متوازن من تشيلسي وبايرن ميونيخ

بدأ المدرب الألماني هانز فليك، المدير الفنى لنادى بايرن ميونخ الألمانى، التشكيل الأساسى لمباراة تشيلسي في ذهاب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا بالدفع بالقوة الهجومية المتمثلة في ترتيب لاعبين متوازن جاء الآتي :-

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: بافارد، دافيد ألابا، بواتينج ، ديفيز.

خط الوسط: كومان، مولر، جنابري، جوشوا كيميش، تياجو.

خط الهجوم: ليفاندوفسكي.





وعلى الجانب الآخر دفع المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد بقوة البلوز في تشكيل تشيلسي الأساسي ضد بايرن ميونيخ الذي جاء كالتالي:-

حراسة المرمى: كاباييرو

خط الدفاع: روديجير، كريستنسن، أزبيليكويتا

خط الوسط: ألونسو، جيمس، جورجينيو، كوفاسيتش

خط الهجوم: ماسون ماونت، ويليان، أوليفيه جيرو.





شوط أول سلبي عنوانه فرص أصحاب الأرض الضائعة

بدأ لاعبو المدرب فرانك لامبارد مباراة بايرن ميونيخ بالسيطرة على منطقة وسط الميدان وامتلاك الكرة في ربع المباراة الأول حيث فشل كلا من "ماسون ماونت، ويليان، أوليفيه جيرو" في زيارة شباك الحارس المخضرم مانويل نوير ، بينما هدد الضيوف مرمى تشيلسي في العديد من المناسبات في نهاية الشوط الأول ولم يتمكن الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي من التسجيل في نهاية النصف الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.





بايرن ميونيخ يقلب الطاولة على أصحاب الأرض في الشوط الثاني

وعلى عكس مجريات الشوط الأول سيطر لاعبو المدرب الألماني هانز فليك على مجريات الشوط الثاني حيث تمكن النجم سيرجي جنابري من قص شريط المباراة في الدقيقة 51 بإحرازه الهدف الأول لصالح الفريق الألماني قبل أن يعود اللاعب ذاته بعدها بدقيقتين محرزا ثاني الأهداف البافارية في الدقيقة 54 مستغلا ثغرة دفاع البلوز في النصف الثاني التي كان أبطالها الثنائي كريستنسن و أزبيليكويتا.





ليفاندوفسكي يطلق رصاصة الرحمة في الدقائق الأخيرة ويضع بايرن ميونيخ في دور الثمانية

وفي الوقت الذي حاول فيه أصحاب الأرض تسجيل هدف تقليص الفارق، أطلق الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي رصاصة نهاية اللقاء في الدقيقة 76 بتسجيل ثالث الأهداف الألمانية ليقضي على نصف آمال البلوز في الصعود للدور التالي من مسابقة دوري أبطال أوروبا وسط حسرة مشجعي الفريق اللندني داخل ملعب «ستامفورد بريدج» لينتهي اللقاء بفوز بايرن ميونيخ بثلاثية جعلته يضمن بنسبة كبيرة الصعود لدور ثمن النهائي خاصة وأن لقاء الإياب سيقام على ملعب الجحيم الألماني «أليانز أرينا» مطلع مارس المقبل.