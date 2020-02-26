"البحيرة" تستعد لإقامة المعرض الخامس للكتاب (صور)

تستعد محافظة البحيرة، لإقامة معرض دمنهور الخامس للكتاب خلال الفترة من 12 – 21 مارس القادم، والمقرر إقامة بمكتبة مصر العامة بدمنهور تحت شعار "مصر أفريقيا ثقافة التنوع"، والذي سيشهد حراكا ثقافيا غير مسبوقًا بمشاركة عدد كبير من دور النشر، كما سيتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية المختلفة.

وأكد اللواء هشام آمنه، محافظ البحيرة، أن مدينة دمنهور أصبحت عاصمة للثقافة، ومنبرا للكلمة والفكر والمعرفة، بما تمتلكه من مقومات ثقافية فريدة على أرضها جعلت منها مدينة النور ومنارة ثقافية تتهادى إليها قوافل الأدباء والشعراء والمفكرين والفنانين وكافة المبدعين، لتثرى أرض البحيرة، وأبنائها بالفكر الواعي المستنير وتعمل على غرس القيم والمبادئ وتنمية الروح الوطنية وحب الوطن.

جاء ذلك خلال رئاسته للاجتماع التنسيقي لبحث الاستعدادات الخاصة بمعرض دمنهور الخامس للكتاب، بحضور المهندس حازم الأشموني سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد شوقي، بدر السكرتير المساعد، والأستاذ أحمد الهواشي مدير مكتبة دمنهور، والأستاذ محمد البسيوني، وكيل وزارة الثقافة بالبحيرة، وكافة الجهات المعنية والمشاركة في الإعداد للمعرض.

وأشار محافظ البحيرة، إلى استثمار النجاح الذي يحققه المعرض سنويًا للوصول إلى معرض عالمي للكتاب يرسخ أهمية الثقافة في حياتنا، وتأثيرها في كافة برامج التنمية واعتبارها الحصن الحصين لمواجهة الأفكار الهدامة، وأهميتها بالنسبة للنشء والأطفال في بناء العقول والفكر وتبني الأفكار المبتكرة، والمتطورة نحو مستقبل مشرق وواعد بسواعد أبنائنا.