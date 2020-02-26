Advertisements
Advertisements
Advertisements

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا.. ليفاندوفسكي يحافظ على الصدارة

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 12:09 ص
Advertisements
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
انتهت منافسات اليوم الثلاثاء من بطولة دوري أبطال أوروبا، والذي شهد مبارتين قويتين، هما برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي، وتشيلسي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني

حيث تمكن برشلونة من إجبار نابولي على التعادل بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب سان باولو، في إنتظار الحسم في معقل الكامب نو.

بينما حقق بايرن ميونخ فوز مهم على تشيلسي بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على ملعب ستامفورد بريدج.
ويستعرض لكم "الفجر الرياضي"، ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا.

1- روبرت ليفاندوفسكي.. 11 هدفاً.
2- إرلينج براوت هالاند.. 10 أهداف.
3- ميسلاف أورشيتش.. 7 أهداف.
4- بلال عمراني.. 6 أهداف.
5- درايز ميرتينز.. 6 أهداف.
6- هاري كين.. 6 أهداف.
7- كيليان مبابي.. 5 أهداف.
8- ماورو إيكاردي.. 5 أهداف.
9- ممفيس ديباي.. 5 أهداف.
10- رحيم ستيرلنج.. 5 أهداف.

Advertisements

أخبار تهمك

خدعة الزمالك في عقوبة شيكابالا بسبب أحداث السوبر

منذ حوالي 6 ساعات

"الأمن" يكشف حقيقة إغلاق شوارع القاهرة بسبب جنازة مبارك

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل خناقة أحمد فتحي مع فايلر في الإمارات

منذ ساعتين و 32 دقيقة

اتجاه في الجبلاية لتخفيف عقوبة كهربا وإمام عاشور بشرط

منذ ساعتين و 23 دقيقة

3 عقوبات في انتظار الزمالك بعد الانسحاب أمام الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

كورة جول barcelona مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر اليوم في دوري ابطال اوروبا رابط yalla shoot

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تفاصيل وموعد جنازة حسني مبارك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الكشف عن عقوبات الزمالك بعد فضيحة القمة

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. أول رد فعل من سوزان مبارك بعد وفاة زوجها

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يجهز مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش برشلونة اليوم beIN المفتوحة هدف ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

أول رسالة من مرتضى منصور للاعبي الزمالك بعد الانسحاب من القمة

منذ حوالي 4 ساعات

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ ساعة و نصف

صن داونز يفاجئ الأهلي

منذ ساعة

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 25 فبراير: صفقة تبادلية للتاريخ.. 225 مليون إسترليني لضم نجم ليفربول.. برشلونة يفقد نجم الفريق للإيقاف.. نجم السيتي يريد اللعب بجانب ميسي

منذ ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:22 م

عاجل.. الكشف عن عقوبات الزمالك بعد فضيحة القمة

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

09:07 م

يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش برشلونة اليوم beIN المفتوحة هدف ميسي

08:51 م

اتجاه في الجبلاية لتخفيف عقوبة كهربا وإمام عاشور بشرط

10:12 م

تفاصيل خناقة أحمد فتحي مع فايلر في الإمارات

10:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status