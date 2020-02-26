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موعد مباراة برشلونة ونابولي فى إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 12:09 ص
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مباراة برشلونة
مباراة برشلونة
محمد جمال
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انتهت مباراة ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020 بين برشلونة الإسبانى ونابولي الإيطالي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق فى اللقاء الذى أقيم على ستاد سان باولو بإيطاليا.

وسجل هدف نابولي اللاعب ميرتينيز فى الدقيقة 30 من تسديدة قوية ببنما سجل فى الشوط الثانى انطوان جريزمان هدف التعادل للبلوجرانا من صناعة ليونيل ميسي.

ويلتقي برشلونة مع نابولي على ملعب كامب نو نعقل البارسا يوم 18 مارس القادم فى لقاء الإياب، لحسم الصعود لدور الـ 8 من البطولة الأوروبية.

وستقام المباراة فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1.
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