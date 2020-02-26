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مفكر سياسي: لم يتم الحديث في الحزب الوطني عن التوريث

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 03:25 ص
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الدكتور عبدالمنعم سعيد
الدكتور عبدالمنعم سعيد
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي، إنه لم يتم الحديث مطلقا داخل لجنة السياسات في الحزب الوطني عن سيناريو التوريث.

وأشار "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن "مبارك" أكد في أحاديث كثيرة أنه لا يوجد توريث لحكمه، وأن مصر ليست سوريا.

وأضاف المفكر السياسي، أن العلاقة بين فكر مبارك ونجله جمال كان به تناقض، لافتا إلى أن أي رئيس يستمر في الحكم لسنوات طويلة تحدث مشكلة بسبب السن، مؤكدا أن كل المحيطين بمبارك أكدوا أن مبارك لم يتحدث مطلقا عن أي توريث.
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مبارك الدكتور عبدالمنعم سعيد التوريث

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