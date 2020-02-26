بعد التعادل مع نابولي.. موعد مباراة برشلونة القادمة

انتهت المباراة التي جمعت بين نادي برشلونة الإسباني ونظيره نادي نابولي الإيطالي منذ قليل بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب سان باولو.





ملخص مباراة برشلونة ونابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا

وسجل هدف نادي نابولي درايز ميرتنز في الدقيقة 30 بينما سجل هدف نادي برشلونة أنطوان جريزمان في الدقيقة 57 كما شهدت المباراة طرد أرتورو فيدال لاعب برشلونة في الدقيقة 89 لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.





موعد مباراة نادي برشلونة القادمة

ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي ريال مدريد يوم الأحد الموافق 1 مارس القادم في الكلاسيكو ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز على ملعب سانتياجو برنابيو.





موعد مباراة الإياب بين نادي برشلونة ونادي نابولي في دوري أبطال أوروبا

وستلعب مباراة إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا بين نادي برشلونة ونظيره نادي نابولي يوم 18 مارس القادم على ملعب كامب نو.



