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بعد تعادله مع نابولي.. حظوظ برشلونة في التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 12:01 ص
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برشلونة
برشلونة
علاء خليف
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انتزع فريق برشلونة تعادلا ثمينًا خارج ملعبه من فريق نابولي بنتيجة 1/1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد "سان باولو" معقل الفريق الإيطالي، في ذهاب الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

فريق نابولي كان البادئ بالتسجيل عبر اللاعب درايز ميرتنز بالدقيقة 30، وتعادل المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان لفريق برشلونة بالدقيقة 57 من زمن المباراة التي شهدت طرد أرتورو فيدال لاعب البرسا بالدقيقة 89.

- حظوظ برشلونة في التأهل لربع النهائي دوري الأبطال:

يحتاج فريق برشلونة للفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي في مباراة الإياب من أجل ضمان تأهله رسميًا للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد تعادله ايجابيا 1-1 مع فريق نابولي على ملعبه في لقاء الذهاب مساء اليوم.

أما فريق نابولي الإيطالي يكفيه الفوز بأي نتيجة في مباراة الإياب أو التعادل بهدفين أو أكثر من أجل التأهل بشكل رسمي للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

أما في حالة انتهاء مباراة الإياب بالتعادل الإيجابي 1/1 بين برشلونة ونابولي، تذهب المباراة إلي الأشواط الإضافية وفي حالة استمرار التعادل يلجأ الفريقين لركلات الترجيح لحسم المتأهل للدور ربع النهائي من البطولة الأوروبية.

- موعد مباراة الإياب بين برشلونة ونابولي:
تقام مباراة الإياب بين برشلونة ونابولي يوم 18 مارس المقبل على ستاد "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت جرينتش.
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