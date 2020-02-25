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موسى مصطفى موسى ناعيا "مبارك": يوم صعب علينا (فيديو)

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:53 م
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بوابة الفجر
داليا الحسين
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نعى المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، قائلًا: " يوم صعب على المصريين، مبارك بطل قومي والجميع يعلم قدره والدور الذي قام به من أجل مصر"، مشيًرا إلى أن الرئيس الراحل حمى مصر في مرحلة صعبة.

وقال "موسى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء إن فقدان مبارك؛ هو خسارة كبيرة لمصر؛ لأنه رجلًا عظيمًا.

وأثنى على موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار أمر بالجنازة العسكرية حيث قال: "موقف في منتهى النبل والاحترام، الرئيس السيسي موقفه نتوقعه جميعًا وهو تقدير للدور الوطني والعسكري لمبارك، السيسي أنصف مبارك وأنصف عائلته والشعب المصري".

واستطرد رئيس حزب الغد قائلًا: " عندما التقيت بمبارك قال لي أنا لا أعادي أحد وأريد أن يتحدث الأفراد بحرية،"، لافتًا إلى أن "مبارك" لم يكن ضد مبدأ المعارضة ولكن مع الاحترام والتوازن.
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