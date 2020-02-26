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خبير سياسي يوضح معنى جملة مبارك "خليهم يتسلوا"

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 02:34 ص
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الرئيس الراحل محمد حسني مبارك
الرئيس الراحل محمد حسني مبارك
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي، أنه وجه سؤالا مباشرًا إلى الرئيس الأسبق مبارك أثناء عودتهما على الطائرة من أخر رحلة قام بها للدول العربية خلال 2010، قائلا: "هل هناك نية لإحداث تغيير في الحكومة والدستور قبل الانتخابات يكون ذو طبيعة جذرية".

وأشار "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن مبارك أجاب على سؤاله أنه ربما يحدث تغيير في الانتخابات والدستور بعد انتخابات 2010.

وأضاف المفكر السياسي، أن الانتخابات البرلمانية الأخير في عهد مبارك كانت كارثة، معتبرًا أن كلمة مبارك الشهيرة "خليهم يتسلوا" لم تكن خطأ سياسي، وإنما جاءت تعبيرا عن ارتياحه لمكانته، معقبا: "مبارك كان يسمع دائما الإطراء".
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