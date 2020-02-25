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عضو بـ"البحوث الإسلامية": شتان بين مرسي ومبارك .. الأول خائن والثاني وطني

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:43 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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نعى الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، قائلًا: "رمز من رموز الوطنية، والبطولة المصرية".

وأضاف "النجار"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن الرئيس الراحل بطل عظيم وبلغ في حبه لمصر معنى جديد، حيث تعرض في ختام حياته لأمرين خطيرين وهو إما أن يكون مصيره السجن أو القتل من الغوغائيين، ولكن مبارك تمسك بتراب هذا الوطن رغم أنه يعلم حجم المخاطر.

وأكد أن وطنية مبارك يجب أن تضاف لدروس الوطنية المصرية لتدرس للأجيال القادمة، متابعًا: "شتان ما بين خائن عميل وبين رمز وطني؛ مرسي كان خائنًا وعميلًا، وهناك فرق كبير بينه وبين مبارك الذي لم يتخلى عنه وطنه، وله بطولات خلال حرب أكتوبر".
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الكلمات المفتاحية

وفاه مبارك مرسي مبارك

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