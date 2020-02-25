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أحمد الزند ناعيا مبارك: كان قائدا عسكريا فذا

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:43 م
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مبارك
مبارك
داليا الحسين
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نعى المستشار أحمد الزند، وزير العدل الأسبق، الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء مضيفًا: "البقاء لله والدوام لله؛ تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ومغفرته واسكنه فسيح جناته.. مناسبة حزينة على قلوب المصريين، جميعا"، مشيرُا إلى أن الرئيس الراحل أمضى عمره في خدمة وطنه، مقاتلا صلبا لا تلين قناته، وقائدا عسكريا فذا لعب دورا كبيرا في استعادة الأرض المصرية وتطهيرها من دنس قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال "الزند"، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن قضاة مصر على مر السنين يذكرونه بالإعزاز والتقدير لتلك الخطوات التي خطاها في سبيل استقلال القضاء والحفاظ على هيبة رجاله إيمانا منه بأن بالعدل ترتقى الأمم".

وأضاف، أن الرئيس الراحل مبارك كان يلبي جميع طلبات القضاة، دون أي نقاش، مقدما خالص العزاء والمواساة لأسرة مبارك سائلًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.

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الكلمات المفتاحية

وفاة الرئيس حسني مبارك المستشار أحمد الزند اسره مبارك

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