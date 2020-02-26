أسعار الدولار اليوم الأربعاء 26-2-2020.. والعملة الأمريكية تشهد أول تعافي في فبراير
|
البنك
|
سعر شراء الدولار
|
سعر بيع الدولار
|
سعر الدولار في البنك
المركزي
|
15.5223
|
15.6426
|
سعر الدولار في البنك
الأهلي
|
15.53
|
15.63
|
سعر الدولار في بنك مصر
|
15.53
|
15.63
|
سعر الدولار في بنك
القاهرة
|
15.53
|
15.63
|
سعر الدولار في بنك
قناة السويس
|
15.53
|
15.63
|
سعر الدولار في العربي
الأفريقي
|
15.52
|
15.62
|
سعر الدولار في بنك
بلوم
|
15.51
|
15.61
|
سعر الدولار في أبوظبي
الإسلامي
|
15.53
|
15.63
|
سعر الدولار في بنك SAIB
|
15.52
|
15.62
|
سعر الدولار في بنك مصر
إيران
|
15.53
|
15.63
|
سعر الدولار في بنك HSBC
|
15.53
|
15.63
|
سعر الدولار في المصرف العربي
|
15.52
|
15.62
|
سعر الدولار في الكويت
الوطني
|
15.53
|
15.63
|
سعر الدولار في بنك عودة
|
15.53
|
15.63
|
سعر الدولار في بنك المشرق
|
15.78
|
15.88
|
سعر الدولار في بنك التعمير
والإسكان
|
15.53
|
15.63
|
سعر الدولار في البنك الاهلي
الكويتي
|
15.53
|
15.63
|
سعر الدولار في المصرف
المتحد
|
15.53
|
15.63
|
سعر الدولار في البنك المصري
الخليجي
|
15.53
|
15.63
|
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
|
15.51
|
15.61
|
سعر الدولار في البنك التجاري
الدولي
|
15.51
|
15.61
|
سعر الدولار في بنك كريدي
أجريكول
|
15.53
|
15.63