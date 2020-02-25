Advertisements
Advertisements
Advertisements

الاتحاد الأوروبي يرفض إغلاق الحدود مع إيطاليا رغم كورونا

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:31 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
أكد وزراء صحة الاتحاد الأوروبي، أن حدود إيطاليا مع جيرانها ليست على وشك الإغلاق بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.



وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران في اجتماع أزمة مع عدد من نظرائه في العاصمة الإيطالية روما: "نريد الآن توضيح حقيقة أنه لا توجد أي عملية لإغلاق الحدود بين بلادنا.. سيكون هذا غير متناسباً وغير فعال".



وقال ينس شبان وزير الصحة الألماني: "رأينا المشترك، أن فرض قيود على الرحلات أو حتى إغلاق الحدود، لن يكون إجراءً مناسباً في الوقت الراهن".



وارتفعت الوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 10، وفق ما أعلن انجيلو بوريلي، رئيس هيئة الدفاع المدني في روما الثلاثاء.

ووصل عدد المصابين إلى 322 شخصاً.

وأُعلِنت الثلاثاء إصابة بفيروس كورونا في إقليم ليغوريا بشمال غرب إيطاليا، ليصبح بذلك تاسع إقليم يظهر فيه الفيروس الجديد.



من جانبه قال جيوفاني رضا، رئيس قسم الأمراض المعدية في المعهد الوطني للصحة في إيطاليا للصحافيين، إن الفيروس انتشر في إيطاليا "مدة أسبوع أو اثنين" قبل اكتشاف أول إصابة به في 20 فبراير الجاري.




وفرضت الحكومات في جميع أنحاء العالم قيوداً، وأصدرت تحذيرات من السفر إلى إيطاليا التي تكافح لاحتواء انتشار الفيروس المميت.



وألغت العديد من شركات الطيران الرحلات الجوية إلى إيطاليا بسبب ذلك.



وقالت شركة الخطوط الجوية البلغارية إن رحلاتها إلى ميلانو ستتوقف حتى 27 مارس، رغم أن بلغاريا لم تشهد أي إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.



وفي اليونان، وكرواتيا، حظرت الحكومتان الرحلات المدرسية إلى إيطاليا.



وقالت الحكومة الفرنسية إنه يجب عزل الطلاب العائدين من عطلات في شمال إيطاليا، ولن يقبلوا  مباشرةً مباشرة بعد العودة إلى المدارس.



وأصدرت حكومتا إسرائيل وأيرلندا تحذيرات للمسافرين إلى إيطاليا.



وحثت وزارة الخارجية البريطانية العائدين من شمال إيطاليا، ومن أجزاء محددة من آسيا، بما في ذلك كوريا الجنوبية، والصين، على اللجوء إلى العزل الذاتي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كورونا في ايطاليا فيروس كورونا الروبي الاتحاد الأوروبي أول إصابة

أخبار تهمك

عاجل - ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أول رد فعل من سوزان مبارك بعد وفاة زوجها

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الكشف عن عقوبات الزمالك بعد فضيحة القمة

منذ ساعة و 14 دقيقة

فايلر يجهز مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 6 ساعات

خدعة الزمالك في عقوبة شيكابالا بسبب أحداث السوبر

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل خناقة أحمد فتحي مع فايلر في الإمارات

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. تفاصيل وموعد جنازة حسني مبارك

منذ حوالي 11 ساعة

كورة جول barcelona مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر اليوم في دوري ابطال اوروبا رابط yalla shoot

منذ حوالي 4 ساعات

صن داونز يفاجئ الأهلي

منذ ساعة

"الأمن" يكشف حقيقة إغلاق شوارع القاهرة بسبب جنازة مبارك

منذ حوالي 4 ساعات

3 عقوبات في انتظار الزمالك بعد الانسحاب أمام الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 25 فبراير: صفقة تبادلية للتاريخ.. 225 مليون إسترليني لضم نجم ليفربول.. برشلونة يفقد نجم الفريق للإيقاف.. نجم السيتي يريد اللعب بجانب ميسي

منذ ساعة

يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش برشلونة اليوم beIN المفتوحة هدف ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

منذ حوالي 3 ساعات

اتجاه في الجبلاية لتخفيف عقوبة كهربا وإمام عاشور بشرط

منذ ساعتين و 24 دقيقة

أول رسالة من مرتضى منصور للاعبي الزمالك بعد الانسحاب من القمة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

بسبب فيروس الكورونا.. إيطاليا تنظم رحلة لإجلاء مواطنيها من مدينة ووهان

بريطانيا تبلغ عن أول حالتين إصابة بفيروس كورونا

فيروس كورونا.. إيطاليا تناقش إعلان حالة طوارئ بعد تأكيد أول إصابتين

روسيا تفرض الحجر الصحي علي العائدين من الصين لمدة أسبوعين

روسيا تفرض الحجر الصحي لمدة أسبوعين على العائدين من ووهان

الصين تعلن عن رقم صادم لعدد الوفيات بفيروس كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:22 م

عاجل.. الكشف عن عقوبات الزمالك بعد فضيحة القمة

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

09:07 م

يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش برشلونة اليوم beIN المفتوحة هدف ميسي

08:51 م

اتجاه في الجبلاية لتخفيف عقوبة كهربا وإمام عاشور بشرط

10:12 م

تفاصيل خناقة أحمد فتحي مع فايلر في الإمارات

10:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status