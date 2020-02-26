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تركيا تعزل مواطنيها العائدين من إيران.. والسبب "كورونا"

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 07:33 ص
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أرشيفية
أرشيفية
ترجمة - منة الشريف
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قال وزير الصحة التركي فهرتين كوكا، الثلاثاء، إن بلاده سوف تعزل في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا مواطنيها العائدين من إيران، وسط مخاوف من فيروس كورونا، وفقًا لموقع ميديل ايست مونيتور 'البريطاني".

وأوضح فهرتين كوكا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تم تنظيم رحلة خاصة للمواطنين الأتراك الذين أرادوا العودة إلى ديارهم من إيران".

وسيتم حجز 132 مواطنًا تركيًا متجهين إلى العاصمة أنقرة قادمين من إيران، الثلاثاء، بالإضافة إلى طاقم الرحلة في المستشفى لمدة أسبوعين.

وأشار إلى أن تركيا أغلقت أيضًا حدودها البرية وخدمات السكك الحديدية مع إيران وأوقفت معظم الرحلات، مضيفًا أن جميع المواطنين الأتراك الذين يرغبون في العودة من إيران سيخضعون لنفس عملية الحجر الصحي.

كما قال كوكا، إنه منذ 21 فبراير، لم يُسمح لأي مسافر من قم بإيران بالقدوم، حيث شوهدت حالات فيروس كورونا، تدخل تركيا"، مضيفًا أن هذه التدابير قد اتخذت حتى قبل إغلاق كل من الحدود البرية وخدمات السكك الحديدية مع إيران.

وقال، إنه تم إرجاع ستة وعشرين مسافرًا من الأجانب الذين ظهرت عليهم أعراض البرد كإجراء وقائي، وفي الفترة من 21 إلى 23 فبراير، تم وضع 16 مواطنًا تركيًا قادمون من إيران، ظهرت عليهم أعراض البرد، تحت الإشراف، واختبارهم جميعًا بشكل سلبي.

وشدد على أنه لم يتم العثور على أي حالات فيروس كورونا في تركيا، مضيفًا أنه يتم بذل أقصى الجهود لمنع انتشار فيروس كورونا إلى البلاد.

وأبلغت إيران حتى الآن عن 15 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، مع 95 حالة مؤكدة.

وعلى متن طائرة الإخلاء التي هبطت في أنقرة، صرح وزير الداخلية سليمان سويو، في وقت لاحق من الثلاثاء بأن نفس إجراءات الحجر الصحي ستتبع كالمعتاد.

وحول العلاقات التجارية مع إيران، قال سويلو، إن وزير التجارة التركي روحار بيكان، ووزير الصحة كوكا يقيّمان الوضع معًا.

وأضاف سويلو، أنه يُسمح برحلات الترانزيت عبر تركيا إلى إيران، لكن لا يمكنهم العودة إلى تركيا.

وقال إن الصادرات قد توقفت أيضا.

كما أطلق فيروس كورونا، المعروف رسميًا باسم COVID-19، أجهزة الإنذار العالمية، حيث أبلغت الصين عن 2663 حالة وفاة بسبب اندلاع المرض، ويكافح خبراء الصحة لإيجاد علاج.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن الفاشية حالة طوارئ صحية دولية.
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