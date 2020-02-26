أسعار الذهب اليوم الأربعاء 26-2-2020.. تراجع 4 جنيهات بسعر المعدن الأصفر
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
826 إلى 829
|
عيار 22
|
757 إلى 760
|
عيار 21
|
723 إلى 725
|
عيار 18
|
620 إلى 621
|
عيار 14
|
482 إلى 483
|
عيار 12
|
482 إلى 483
|
الاونصة
|
25.697 إلى 25.769
|
الجنيه الذهب
|
5,784 إلى 5,800
|
الكيلو
|
826.286 إلى 828.571
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
813.75 جنيه
|
52.67 $
|
سعر الذهب عيار 22
|
646جنيه
|
48.28 $
|
اسعار الذهب عيار 21
|
712جنيه
|
46.08 $
|
اسعار الذهب عيار 18
|
610.25جنيه
|
39.50 $
|
سعر الذهب عيار 14
|
474.75جنيه
|
30.50 $
|
سعر الذهب عيار 12
|
406.75جنيه
|
26.33 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
305.25جنيه
|
19.75 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
25,536 جنيه
|
1,638 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,696 جنيه
|
368.67 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
813,750 جنيه
|
52,666 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام
السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 14
|
عيار 12
|
25 فبراير
|
813.75
|
412
|
610.25
|
474.75
|
406.75
|
24 فبراير
|
818.25
|
716
|
613.75
|
477.25
|
409.25
|
23 فبراير
|
809.25
|
708
|
606.75
|
472
|
404.5
|
22 فبراير
|
812.38
|
709.60
|
606.80
|
469.73
|
401.19
|
21 فبراير
|
812.44
|
709.66
|
606.84
|
469.76
|
401.22
|
20 فبراير
|
800.50
|
699.21
|
597.89
|
462.80
|
395.25
|
19 فبراير
|
797.75
|
698
|
598.25
|
465.25
|
398.75
|
18 فبراير
|
795.5
|
696
|
596.5
|
464
|
398.75
|
17 فبراير
|
785.25
|
687
|
588.75
|
458
|
392.5
|
16 فبراير
|
788.5
|
690
|
591.5
|
460
|
394.25
|
15 فبراير
|
788.5
|
690
|
591.5
|
460
|
394.25
|
14 فبراير
|
787.5
|
689
|
590.5
|
499
|
393.25
|
13 فبراير
|
786.25
|
688
|
589.75
|
458.75
|
393.25
|
12 فبراير
|
784
|
686
|
588
|
457.25
|
392
|
11 فبراير
|
782.75
|
685
|
587.25
|
456.75
|
391.5
|
10 فبراير
|
787.5
|
689
|
590.5
|
459.25
|
393.75
|
9 فبراير
|
786.25
|
688
|
688
|
458.75
|
393.25
|
8 فبراير
|
786.25
|
688
|
589.75
|
458.75
|
393.25
|
7 فبراير
|
782
|
685
|
782
|
455.25
|
390
|
6 فبراير
|
784
|
686
|
588
|
457.25
|
392
|
5 فبراير
|
790.55
|
691.75
|
592.92
|
461.16
|
395
|
4 فبراير
|
782.25
|
685
|
587.25
|
456.75
|
391.5
|
3 فبراير
|
794.25
|
695
|
595.75
|
463.25
|
397.25