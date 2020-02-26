أسعار الذهب اليوم الأربعاء 26-2-2020.. تراجع 4 جنيهات بسعر المعدن الأصفر





أسعار الذهب في مصر





بلغت خسائر أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، نحو 4 جنيهات في سعر جرام الذهب، مع توجه المستثمرين لجني الأرباح من المعدن الأصفر الذى حقق سلسلة من الارتفاعات ليصل لأعلى مستوي فى 7 سنوات مع تزايد المخاوف من تحول فيروس كورونا لوباء عالمي.













توقعات أسعار الذهب:





توقع تقرير عن بنك "سيتي جروب" ارتفاع أسعار الذهب إلى 2000 دولار للأوقية في غضون الـ 12 إلى 24 شهراً المقبلة.





وقال "إد مورسفي" في مذكرة لعملاء البنك اليوم الأربعاء، إنه في الوقت الذي يمتد فيه السوق الصاعد القياسي للأسهم، ومع تفشي فيروس كورونا الذي يثير مخاوف من تباطؤ محتمل في النمو العالمي، يمكن أن يكون الذهب وسيلة للمستثمرين للتحوط من المخاطر السلبية"، بحسب شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية.





وارتفعت أسعار الذهب أعلى مستوى 1600 دولار للأوقية في ختام جلسة أمس وتستمر في صعودها اليوم عند أعلى مستوى في 7 سنوات رغم ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية خلال التعاملات.





وتابع المحللون: "يجب أن يكون الذهب بمثابة تحوط لسوق الأصول الكلية، يتسم بالمرونة خلال ارتفاعات الأصول الخطرة، لكنه يعمل بمثابة أداة للتحوط خلال عمليات البيع والتقلبات الواسعة".





وعلى المدى القصير، يتوقع محللو "سيتي جروب" أن يصل سعر الذهب إلى 1700 دولار للأوقية خلال فترة من 6 إلى 12 شهراً القادمة.





وقال "مورس" إن الاتجاه الصعودي في الذهب هذا العام يشير إلى قلق المستثمرين المتزايد بشأن ما نحن فيه من دورة الأعمال، وكذلك الشكوك المستمرة المحيطة بالحرب التجارية بين واشنطن وبكين والانتخابات الأمريكية المقبلة.





وأضاف أن الخلفية الاقتصادية تدعم الذهب أيضًا لأنه يميل إلى تحقيق نتائج جيدة في بيئة معلات فائدة منخفضة حيث يبحث المستثمرون عن العائد.









أسعار الذهب في الصاغة





جرام الذهب عيار 24 سعر 813.75 جنيهًا





جرام الذهب عيار 21 سعر 712 جنيهًا





جرام الذهب عيار 18 سعر 610.25 جنيهًا





سعر الجنيه الذهب 5,696 جنيهًا









أسعار الذهب اليوم





سجل الذهب عيار 18 سعر 610.25 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 712 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 813.75 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,696 جنيه.









أسعار الذهب الأن





متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 826 إلى 829 عيار 22 757 إلى 760 عيار 21 723 إلى 725 عيار 18 620 إلى 621 عيار 14 482 إلى 483 عيار 12 482 إلى 483 الاونصة 25.697 إلى 25.769 الجنيه الذهب 5,784 إلى 5,800 الكيلو 826.286 إلى 828.571 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 813.75 جنيه 52.67 $ سعر الذهب عيار 22 646جنيه 48.28 $ اسعار الذهب عيار 21 712جنيه 46.08 $ اسعار الذهب عيار 18 610.25جنيه 39.50 $ سعر الذهب عيار 14 474.75جنيه 30.50 $ سعر الذهب عيار 12 406.75جنيه 26.33 $ سعر الذهب عيار 9 305.25جنيه 19.75 $ اسعار أوقية الذهب 25,536 جنيه 1,638 $ اسعار جنيه الذهب 5,696 جنيه 368.67 $ اسعار كيلو الذهب 813,750 جنيه 52,666 $ متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 25 فبراير 813.75 412 610.25 474.75 406.75 24 فبراير 818.25 716 613.75 477.25 409.25 23 فبراير 809.25 708 606.75 472 404.5 22 فبراير 812.38 709.60 606.80 469.73 401.19 21 فبراير 812.44 709.66 606.84 469.76 401.22 20 فبراير 800.50 699.21 597.89 462.80 395.25 19 فبراير 797.75 698 598.25 465.25 398.75 18 فبراير 795.5 696 596.5 464 398.75 17 فبراير 785.25 687 588.75 458 392.5 16 فبراير 788.5 690 591.5 460 394.25 15 فبراير 788.5 690 591.5 460 394.25 14 فبراير 787.5 689 590.5 499 393.25 13 فبراير 786.25 688 589.75 458.75 393.25 12 فبراير 784 686 588 457.25 392 11 فبراير 782.75 685 587.25 456.75 391.5 10 فبراير 787.5 689 590.5 459.25 393.75 9 فبراير 786.25 688 688 458.75 393.25 8 فبراير 786.25 688 589.75 458.75 393.25 7 فبراير 782 685 782 455.25 390 6 فبراير 784 686 588 457.25 392 5 فبراير 790.55 691.75 592.92 461.16 395 4 فبراير 782.25 685 587.25 456.75 391.5 3 فبراير 794.25 695 595.75 463.25 397.25







أسعار الذهب عالميًا:





انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنحو 1.6 بالمائة ليسجل 1650 دولاراً للأوقية.

وتراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.8 بالمائة ليسجل 1645.4 دولار للأوقية.



