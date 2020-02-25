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سوريا.. هجمات النظام تقتل 17 مدنياً في إدلب

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:25 م
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ترجمة - منة الشريف
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قالت جماعة الدفاع المدني المحلية اليوم الثلاثاء، إن 17 شخصًا على الأقل قتلوا عندما سقطت هجمات النظام السوري على إدلب شمال غرب سوريا، وفقًا لموقع "ميديل ايست مونيتور" البريطاني.

ونفذت قوات نظام الأسد هجمات بالقنابل في وسط مدينة إدلب، وقتلت ستة أشخاص، بينهم طالب ومعلمان، وفقًا لما ذكره الخوذ البيض.

وبشكل منفصل، أدت الهجمات التي وقعت في وقت لاحق من اليوم إلى مقتل شخص في منطقة بنش و10 آخرين في بلدة معرة مصرين.

كما أصيب 12 مدنيا على الأقل في الهجمات.

وكشفت صورة لوكالة الأناضول عن انفجار قنبلة عنقودية داخل إحدى الحدائق المدرسية.

ومنذ أن توصلت موسكو وأنقرة إلى اتفاق في سبتمبر عام 2018 والذي يُفترض بموجبه حظر أعمال العدوان في إدلب، قُتل أكثر من 1300 مدني في منطقة التصعيد.

وبعد هجمات مكثفة، تحرك أكثر من مليون سوري بالقرب من الحدود التركية.

ومنذ اندلاع الحرب الأهلية الدامية في سوريا في عام 2011،حيث استقبلت تركيا حوالي 3.7 مليون من السوريين الفارين، مما جعل تركيا أكبر دولة مضيفة للاجئين في العالم.
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الكلمات المفتاحية

مقتل 5 مدنين سوريا تركيا الخوذات البيضاء

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