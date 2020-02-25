بسمة وهبة لمجدي يعقوب "آسفين يا دكتور"

بعد الهجوم على الدكتور مجدى يعقوب، طبيب القلب العالمى من قبل بعض المتطرفين، أمثال عاصم عبد الماجد الإخوانى الهارب، صرحت الإعلامية بسمة وهبة عن دعمها له من خلال برنامجها "كل يوم" المذاع على شاشة "ON E".





قالت وهبة، خلال برنامجها "كل يوم" المذاع على شاشة "ON E"،: "إن مجدى يعقوب عاد إلى مصر لعلاج قلوب المصريين وقلوب المحتاجين، ليؤكد على قوة مصر الناعمة، مضيفًا إن رمز مصري حصل على تكريم وتقدير كل دول العالم".





وتابعت :"يتم الهجوم عليه من بعض الناس الذين لم يحصلوا بعد على الابتدائية.. الإسلام دين رحمة وسماحة.. آسفين يادكتور مجدى ، إننا مش عارفين نعالج قلوبهم المتطرفة المليئة بالحقد والإرهاب".





ووجهت رسالة للمتطرفين حيث قالت : "هجومكم عليه يعبر عن رعبكم من العلم، ووظيفتكم إغراق المصريين في النقاب وعذاب القبر، والعالم يتقدم للأمام وإحنا بنرجع للخلف.. انتم أعداء الخير وتكرهون النماذج الناجحة ".