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عاجل.. الكشف عن عقوبات الزمالك بعد فضيحة القمة

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:22 م
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بوابة الفجر
محمد جمال
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ينتظر عشاق كرة القدم المصرية عقوبات مباراة القنة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري بعد عدم حضور الزمالك لمواجهة الاهلي. 


وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني اتخذت قرارها بشأن انسحاب الزمالك أمام الأهلي في لقاء قمة الدوري المصري أمس الاثنين.


وأوضح عمر ربيع ياسين في برنامجه نمبر وان على قناة النهار، أن القرار تم أخذه باعتماد فوز الأهلي أمام الزمالك وخصم 6 نقاط من النادي الأبيض.


وأتم: قرار الجبلاية تم اعتماده ولا نية لتغييره ولكن سيتم الإعلان عنه عقب لقاءات القطبين في دوري أبطال إفريقيا أمام صن داونز والترجي.

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