طبيب: 40% من الحائزين على جائزة نوبل أصيبوا بالاكتئاب

قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، ومستشار الرئيس للصحة النفسية، إن 40% من الحائزين على جائزة نوبل أصيبوا بأمراض نفسية خاصة الاكتئاب، وهذه المرض يزيد من قدرتهم على التحمل، ويشعرهم بمعاناة الناس، لافتًا إلى أنهم أصيبوا بالاكتئاب في الغالب قبل حصولهم على هذه الجائزة.





وتابع "عكاشة"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء، أن ثاني سبب للوفاة لدى المراهقين بعد حوادث السيارات هو الانتحار، وهذا بسبب تعرض هذه الفئة لصراع شديد جدًا.





ولفت إلى أن المرض النفسي عضويًا أيضا، وله علاج أفضل من الأمراض العضوية، مشيرًا إلى أن الشخص الذي يرفض ذهاب ابنه للطبيب النفسي بسبب وصمة عار المرض، يقضي على حياة ابنه في المستقبل، لأن المرض النفسي إذا تُرك لمدة عامين دون علاج يتحول إلى مرض مزمن، مثله مثل السكر والأمراض المزمنة، وعلاجه يكون صعبًا.