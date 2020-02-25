مبروك عطية: مجدي يعقوب لا يتقاضي راتب ولا يملك سوى تذاكر الطيران

كشف الدكتور مبروك عطية، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، تفاصيل لقاءه مع الدكتور مجدي يعقوب في مطار القاهرة، موضحا أن يعقوب سأله عن قواعد اللغة العربية، معقبا: "سألني هى همزة أن بعد حيث، فقولتله حيث أن يا مجدي بدون ألقاب".



وأشار "عطية"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أنه سأل يعقوب عن المبلغ الذي يتقاضاه، فكان رده أنه لا يتقاضى أي مقابل مادي سوى تذكرة الطيران.



وعن الضجة التي أثيرت بشأن هل سيدخل مجدي يعقوب الجنة أم النار، "أوضح "عطية"، أن الرسول نفسه قال "والله وأنا رسول" إله لا أديري ما يُفعل بي"، معقبا: "الرسول قفلها اللضبة والمفتاح"، منوها بأن من يقول فلان في الجنة وفلان في النار، يس عنده شيىء يقدمه للناس في الدين.

