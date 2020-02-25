Advertisements
Advertisements
Advertisements

مبروك عطية: مجدي يعقوب لا يتقاضي راتب ولا يملك سوى تذاكر الطيران

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:21 م
Advertisements
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
كشف الدكتور مبروك عطية، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، تفاصيل لقاءه مع الدكتور مجدي يعقوب في مطار القاهرة، موضحا أن يعقوب سأله عن قواعد اللغة العربية، معقبا: "سألني هى همزة أن بعد حيث، فقولتله حيث أن يا مجدي بدون ألقاب".

وأشار "عطية"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أنه سأل يعقوب عن المبلغ الذي يتقاضاه، فكان رده أنه لا يتقاضى أي مقابل مادي سوى تذكرة الطيران.

وعن الضجة التي أثيرت بشأن هل سيدخل مجدي يعقوب الجنة أم النار، "أوضح "عطية"، أن الرسول نفسه قال "والله وأنا رسول" إله لا أديري ما يُفعل بي"، معقبا: "الرسول قفلها اللضبة والمفتاح"، منوها بأن من يقول فلان في الجنة وفلان في النار، يس عنده شيىء يقدمه للناس في الدين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مجدي يعقوب مبروك عطية

أخبار تهمك

صن داونز يفاجئ الأهلي

منذ ساعة

عاجل.. أول رد فعل من سوزان مبارك بعد وفاة زوجها

منذ حوالي 4 ساعات

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

منذ حوالي 3 ساعات

"الأمن" يكشف حقيقة إغلاق شوارع القاهرة بسبب جنازة مبارك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تفاصيل وموعد جنازة حسني مبارك

منذ حوالي 11 ساعة

كورة جول barcelona مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر اليوم في دوري ابطال اوروبا رابط yalla shoot

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ ساعة و نصف

تفاصيل خناقة أحمد فتحي مع فايلر في الإمارات

منذ ساعتين و 32 دقيقة

فايلر يجهز مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 5 ساعات

اتجاه في الجبلاية لتخفيف عقوبة كهربا وإمام عاشور بشرط

منذ ساعتين و 23 دقيقة

يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش برشلونة اليوم beIN المفتوحة هدف ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

خدعة الزمالك في عقوبة شيكابالا بسبب أحداث السوبر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الكشف عن عقوبات الزمالك بعد فضيحة القمة

منذ ساعة و 13 دقيقة

أول رسالة من مرتضى منصور للاعبي الزمالك بعد الانسحاب من القمة

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 25 فبراير: صفقة تبادلية للتاريخ.. 225 مليون إسترليني لضم نجم ليفربول.. برشلونة يفقد نجم الفريق للإيقاف.. نجم السيتي يريد اللعب بجانب ميسي

منذ ساعة

3 عقوبات في انتظار الزمالك بعد الانسحاب أمام الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

مبروك عطية: أكثر شيء كان يكرهه الرسول "الريحة الوحشة"

مبروك عطية: مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت للتقاطع الاجتماعي

مبروك عطية: كل الموحدين سيدخلون الجنة.. ولكن درجات

مبروك عطية: التفكير في كل الأمور مباح ماعدا التفكير في إحداث ظلم عند مكة المكرمة

بعد جدل دخوله الجنة أم النار.. تعليق قوي لمجدي يعقوب

تعليق ناري لـ عمرو أديب بعد تحريم البعض الجنة على مجدي يعقوب

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:22 م

عاجل.. الكشف عن عقوبات الزمالك بعد فضيحة القمة

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

09:07 م

يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش برشلونة اليوم beIN المفتوحة هدف ميسي

08:51 م

اتجاه في الجبلاية لتخفيف عقوبة كهربا وإمام عاشور بشرط

10:12 م

تفاصيل خناقة أحمد فتحي مع فايلر في الإمارات

10:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status