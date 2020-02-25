سمير فرج: مبارك أنقذ 13 طائرة من العدوان الإسرائيلي

قال اللواء الدكتور سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة سابقًا، إن الرئيس الأسبق حسني مبارك حصل على الدراسات العسكرية العليا من روسيا، ولم يبدأ حياته طيارًا، ولكن ضابطًا بالمشاة.



وأضاف "فرج"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أنه يحسب لمبارك حمايته للطائرات، وإنقاذ 13 طائرة من العدوان الإسرائيلي.



وأشار مدير إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة سابقًا، إلى أن مبارك قام بتطوير المطارات، وأنشئ كمائن القوات الجوية إبان حرب 1967، وهو صاحب الضربة الجوية الأولى في حرب أكتوبر.

