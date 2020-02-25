علاجه الكي.. "معهد القلب" يكشف تفاصيل المرض المتسبب في وفاة مبارك

قال الدكتور وليد عباس، نائب عميد معهد القلب، إن مرض الرفرفة الأذينية الذي توفي به الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بمستشفى الجلاء العسكري، صباح اليوم الثلاثاء، هو نوع من أنواع عدم انتظام ضربات القلب.



وأضاف "عباس" في تصريح خاص إلى "الفجر"، أن المرض لا يوجد له أي أعراض بل يتسبب فقط في عدم انتظام ضربات القلب، بناءً عليه يكون المريض عرضة لتكوين جلطات داخل الأذين الأيسر، كما يمكن هذه الجلطات الوصول للمخ.



وتابع نائب عميد معهد القلب، أن مرضى الرفرفة الأذينية عادة ما يتبعون أدوية سيولة لتجنب حدوث الجلطات، مشيرًا إلى أن عند علاج مرض الرفرفة الأذينية يتم كي الضفيرة العصبية بالقلب، مؤكدا أن المرض ليس له أسباب وعادة ما يصيب مرضى الشيخوخة.