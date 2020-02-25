Advertisements
Advertisements
Advertisements

علاجه الكي.. "معهد القلب" يكشف تفاصيل المرض المتسبب في وفاة مبارك

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:18 م
Advertisements
بوابة الفجر
منى صموئيل
Advertisements
قال الدكتور وليد عباس، نائب عميد معهد القلب، إن مرض الرفرفة الأذينية الذي توفي به الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بمستشفى الجلاء العسكري، صباح اليوم الثلاثاء، هو نوع من أنواع عدم انتظام ضربات القلب.

وأضاف "عباس" في تصريح خاص إلى "الفجر"، أن المرض لا يوجد له أي أعراض بل يتسبب فقط في عدم انتظام ضربات القلب، بناءً عليه يكون المريض عرضة لتكوين جلطات داخل الأذين الأيسر، كما يمكن هذه الجلطات الوصول للمخ.

وتابع نائب عميد معهد القلب، أن مرضى الرفرفة الأذينية عادة ما يتبعون أدوية سيولة لتجنب حدوث الجلطات، مشيرًا إلى أن عند علاج مرض الرفرفة الأذينية يتم كي الضفيرة العصبية بالقلب، مؤكدا أن المرض ليس له أسباب وعادة ما يصيب مرضى الشيخوخة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وفاه مبارك وفاة مبار مبارك حسني مبارك جنازة مبارك

أخبار تهمك

عاجل - ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ 35 دقيقة

عاجل.. تفاصيل وموعد جنازة حسني مبارك

منذ حوالي 10 ساعة

قرار جديد.. اتحاد الكرة يكشف موعد الإعلان عن عقوبة الزمالك بعد فضيحة القمة

منذ أقل من ساعة

3 عقوبات في انتظار الزمالك بعد الانسحاب أمام الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

منذ ساعتين و 29 دقيقة

فايلر يجهز مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 5 ساعات

اتجاه في الجبلاية لتخفيف عقوبة كهربا وإمام عاشور بشرط

منذ ساعة و 24 دقيقة

أول رسالة من مرتضى منصور للاعبي الزمالك بعد الانسحاب من القمة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

راموس يحسم موقفه من الرحيل عن ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

كورة جول barcelona مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر اليوم في دوري ابطال اوروبا رابط yalla shoot

منذ ساعتين و 33 دقيقة

"الأمن" يكشف حقيقة إغلاق شوارع القاهرة بسبب جنازة مبارك

منذ ساعتين و 44 دقيقة

يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش برشلونة اليوم beIN المفتوحة هدف ميسي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

تفاصيل خناقة أحمد فتحي مع فايلر في الإمارات

منذ ساعة و نصف

أول فيديو لحظة هروب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي

منذ يوم

خدعة الزمالك في عقوبة شيكابالا بسبب أحداث السوبر

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء: رسالة جديدة من مرتضى منصور.. أزمة جديدة قبل مواجهة الترجي.. خدعة جديدة من الزمالك بشأن شيكابالا

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

أطعمة تساعد على انتظام ضربات القلب.. أبرزها الفواكه!

نشرة أخبار الظهيرة.. الرئاسة تطلب تقريرًا عن إقالة عميد معهد القلب

"محجوب" لـ"دريم": الأطباء يمكنهم إنقاذ مريض الجلطة خلال 6 ساعات من حدوثها

القاتل الصامت.. القصر العينى يكشف عن مرض جديد لا يعرفه الكثيرون

أحمد عكاشة: المرض النفسي "عضوي" وله علاج

ما هي "الرفرفة الأذينية" التي تسببت في وفاة حسني مبارك؟

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:07 م

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش برشلونة اليوم beIN المفتوحة هدف ميسي

08:51 م

اتجاه في الجبلاية لتخفيف عقوبة كهربا وإمام عاشور بشرط

10:12 م

تفاصيل خناقة أحمد فتحي مع فايلر في الإمارات

10:03 م

خدعة الزمالك في عقوبة شيكابالا بسبب أحداث السوبر

06:48 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status