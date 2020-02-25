Advertisements
Advertisements
Advertisements

"وعظ قنا" يطلق المؤتمر النصف سنوي للمنطقة لبحث المشاركة المجتمعية الايجابية

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:10 م
Advertisements
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements
شارك اللواء أشرف الداودي محافظ قنا في المؤتمر النصف سنوي لمنطقة وعظ قنا تحت عنوان "دور منطقة وعظ قنا في المشاركة المجتمعية الإيجابية" الذي تم تنظيمه بقصر ثقافة قنا تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وأكد الداودي، على أهمية دور علماء الأزهر الشريف في نشر العلم والثقافة من خلال منهجهم الوسطي الذي يبين يُسر وسماحة الدين الإسلامي مؤكدًا على أن هذه المرحلة تحتاج الى مساندة شعبية قوية للقيادة السياسية في حربها ضد الإرهاب وان الحرب الآن أصبحت حرب فكرية وعلمية ويتوجب علينا محاربة الفكر المتطرف بالفكر الوسطى المستنير لحماية كافة فئات المجتمع ولاسيما الشباب بصفتهم اكثر فئة مستهدفة وفى ختام كلمته قدم محافظ قنا الشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤكدا على تقديم كل الدعم لسيادته في حرب الدولة ضد الإرهاب الفكري.

من جانبه نقل الدكتور نظير عياد تحيات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الى جميع الحاضرين مشيرا الى ان المؤتمر يهدف الى التعريف بالدور الجوهري الذي يقوم به الواعظين والواعظات ودورهم في المشاركة المجتمعية والتعاونية مع باقي مؤسسات وقطاعات الدولة مؤكدا أن الحفاظ علي امن الوطن ليس وظيفة القوات المسلحة ورجال الشرطة فقط إنما للأزهر دور هام فيه من خلال نشر الفكر الوسطى وسماحة الدين الإسلامي بين المواطنين.

وأكد المتحدثون خلال كلماتهم بالمؤتمر على أهمية التعاون والتنسيق الكامل بين منطقة الوعظ والجهات التنفيذية والدينية بالمحافظة من أجل تطوير العمل الدعوي بالمحافظة والوصول إلى أكبر عدد من الجماهير في مختلف قرى ومدن المحافظة وذلك من أجل تصحيح المفاهيم والأفكار الخاطئة لدى بعض الناس.

وشهد المؤتمر عرض فيلم تسجيلي حول انشطة منطقة وعظ قنا في مجال التوعية والتسقيف والمشاركة المجتمعية خلال النصف الثاني من عام ٢٠١٩ والتي شملت تنظيم ٩ الآف و٥٠٣ درس في المساجد وإبداء الرأي الصحيح بشأن ٥ الآف و٦٠٩ مسألة تتعلق بالعبادات والأحوال الشخصية والمواريث بالإضافة الى إلقاء ٣ الآف و٥٨٦ خطبة جمعة لسد العجز في المساجد وكذلك عقد ١٦٥٥ ندوة تثقيفية بمراكز الشباب والرياضة ونوادي الثقافة و١٠٠٤ ندوات بمراكز الشرطة وقطاع الأمن المركزي و١٣٠ ندوة عن ترشيد استهلاك المياه.

جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية والأستاذ الدكتور حسن القصبي مساعد الأمين العام للمجمع والمقدم محمود ياسين مدير جمعية المحاربين القدماء بقنا والقمص انطونيوس حلمي ممثل الكنيسة بالإضافة الى عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية وواعظي وواعظات الأزهر الشريف يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لتكثيف الجهود التوعوية وتعزيز التعاون بين كافة مؤسسات الدولة لنشر الفكر الوسطى المعتدل بعيدا عن التطرف والإرهاب.

"وعظ قنا" يطلق المؤتمر النصف سنوي للمنطقة لبحث المشاركة المجتمعية الايجابية
"وعظ قنا" يطلق المؤتمر النصف سنوي للمنطقة لبحث المشاركة المجتمعية الايجابية
"وعظ قنا" يطلق المؤتمر النصف سنوي للمنطقة لبحث المشاركة المجتمعية الايجابية
"وعظ قنا" يطلق المؤتمر النصف سنوي للمنطقة لبحث المشاركة المجتمعية الايجابية
"وعظ قنا" يطلق المؤتمر النصف سنوي للمنطقة لبحث المشاركة المجتمعية الايجابية
"وعظ قنا" يطلق المؤتمر النصف سنوي للمنطقة لبحث المشاركة المجتمعية الايجابية
"وعظ قنا" يطلق المؤتمر النصف سنوي للمنطقة لبحث المشاركة المجتمعية الايجابية
"وعظ قنا" يطلق المؤتمر النصف سنوي للمنطقة لبحث المشاركة المجتمعية الايجابية
Advertisements

أخبار تهمك

يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش برشلونة اليوم beIN المفتوحة هدف ميسي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء: رسالة جديدة من مرتضى منصور.. أزمة جديدة قبل مواجهة الترجي.. خدعة جديدة من الزمالك بشأن شيكابالا

منذ أقل من ساعة

عاجل - ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ 35 دقيقة

كورة جول barcelona مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر اليوم في دوري ابطال اوروبا رابط yalla shoot

منذ ساعتين و 33 دقيقة

قرار جديد.. اتحاد الكرة يكشف موعد الإعلان عن عقوبة الزمالك بعد فضيحة القمة

منذ أقل من ساعة

خدعة الزمالك في عقوبة شيكابالا بسبب أحداث السوبر

منذ حوالي 5 ساعات

اتجاه في الجبلاية لتخفيف عقوبة كهربا وإمام عاشور بشرط

منذ ساعة و 24 دقيقة

فايلر يجهز مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 5 ساعات

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

منذ ساعتين و 29 دقيقة

3 عقوبات في انتظار الزمالك بعد الانسحاب أمام الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل خناقة أحمد فتحي مع فايلر في الإمارات

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تفاصيل وموعد جنازة حسني مبارك

منذ حوالي 10 ساعة

أول رسالة من مرتضى منصور للاعبي الزمالك بعد الانسحاب من القمة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

أول فيديو لحظة هروب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي

منذ يوم

"الأمن" يكشف حقيقة إغلاق شوارع القاهرة بسبب جنازة مبارك

منذ ساعتين و 44 دقيقة

راموس يحسم موقفه من الرحيل عن ريال مدريد

منذ أقل من ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:07 م

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش برشلونة اليوم beIN المفتوحة هدف ميسي

08:51 م

اتجاه في الجبلاية لتخفيف عقوبة كهربا وإمام عاشور بشرط

10:12 م

تفاصيل خناقة أحمد فتحي مع فايلر في الإمارات

10:03 م

خدعة الزمالك في عقوبة شيكابالا بسبب أحداث السوبر

06:48 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status