"وعظ قنا" يطلق المؤتمر النصف سنوي للمنطقة لبحث المشاركة المجتمعية الايجابية



جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية والأستاذ الدكتور حسن القصبي مساعد الأمين العام للمجمع والمقدم محمود ياسين مدير جمعية المحاربين القدماء بقنا والقمص انطونيوس حلمي ممثل الكنيسة بالإضافة الى عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية وواعظي وواعظات الأزهر الشريف يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لتكثيف الجهود التوعوية وتعزيز التعاون بين كافة مؤسسات الدولة لنشر الفكر الوسطى المعتدل بعيدا عن التطرف والإرهاب.





شارك اللواء أشرف الداودي محافظ قنا في المؤتمر النصف سنوي لمنطقة وعظ قنا تحت عنوان "دور منطقة وعظ قنا في المشاركة المجتمعية الإيجابية" الذي تم تنظيمه بقصر ثقافة قنا تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.وأكد الداودي، على أهمية دور علماء الأزهر الشريف في نشر العلم والثقافة من خلال منهجهم الوسطي الذي يبين يُسر وسماحة الدين الإسلامي مؤكدًا على أن هذه المرحلة تحتاج الى مساندة شعبية قوية للقيادة السياسية في حربها ضد الإرهاب وان الحرب الآن أصبحت حرب فكرية وعلمية ويتوجب علينا محاربة الفكر المتطرف بالفكر الوسطى المستنير لحماية كافة فئات المجتمع ولاسيما الشباب بصفتهم اكثر فئة مستهدفة وفى ختام كلمته قدم محافظ قنا الشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤكدا على تقديم كل الدعم لسيادته في حرب الدولة ضد الإرهاب الفكري.من جانبه نقل الدكتور نظير عياد تحيات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الى جميع الحاضرين مشيرا الى ان المؤتمر يهدف الى التعريف بالدور الجوهري الذي يقوم به الواعظين والواعظات ودورهم في المشاركة المجتمعية والتعاونية مع باقي مؤسسات وقطاعات الدولة مؤكدا أن الحفاظ علي امن الوطن ليس وظيفة القوات المسلحة ورجال الشرطة فقط إنما للأزهر دور هام فيه من خلال نشر الفكر الوسطى وسماحة الدين الإسلامي بين المواطنين.وأكد المتحدثون خلال كلماتهم بالمؤتمر على أهمية التعاون والتنسيق الكامل بين منطقة الوعظ والجهات التنفيذية والدينية بالمحافظة من أجل تطوير العمل الدعوي بالمحافظة والوصول إلى أكبر عدد من الجماهير في مختلف قرى ومدن المحافظة وذلك من أجل تصحيح المفاهيم والأفكار الخاطئة لدى بعض الناس.وشهد المؤتمر عرض فيلم تسجيلي حول انشطة منطقة وعظ قنا في مجال التوعية والتسقيف والمشاركة المجتمعية خلال النصف الثاني من عام ٢٠١٩ والتي شملت تنظيم ٩ الآف و٥٠٣ درس في المساجد وإبداء الرأي الصحيح بشأن ٥ الآف و٦٠٩ مسألة تتعلق بالعبادات والأحوال الشخصية والمواريث بالإضافة الى إلقاء ٣ الآف و٥٨٦ خطبة جمعة لسد العجز في المساجد وكذلك عقد ١٦٥٥ ندوة تثقيفية بمراكز الشباب والرياضة ونوادي الثقافة و١٠٠٤ ندوات بمراكز الشرطة وقطاع الأمن المركزي و١٣٠ ندوة عن ترشيد استهلاك المياه.