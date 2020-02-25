الصحة الأمريكية تناشد القطاع الخاص بالإسهام في مواجهة كورونا

نحن بحاجة لتمويل المزيد من الأبحاث لإيجاد اللقاحات وتوفير المستلزمات الوقائية".

ويذكر أن قال قال وزير الصحة الأمريكي، اليوم، إن الوضع حول فيروس "كورونا" بإيطاليا وإيران "مقلق جدا جدا"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وتوقع آزار تسجيل المزيد من حالات الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة، مضيفا أن بلاده تمتلك مخزونا من الأقنعة، "لكنها تبقى غير كافية في حال تفشي الفيروس بشكل كبير"، ومحذرا من أن موارد وزارته المالية المخصصة للتعامل مع الأمراض المعدية تنفذ بسرعة.

وأشار وزير الصحة الأمريكي إلى واشنطن تعمل على تعزيز جاهزيتها لاحتواء الفيروس من خلال تعزيز العمل المخبري، موضحا أن الإدارة الأمريكية تعمل على تطوير اللقاحات وتفعيل أنظمة الرقابة على الحدود لاحتوائه.