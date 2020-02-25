أحمد عكاشة: كل أربع أفراد بينهم مريض نفسي

قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، ومستشار الرئيس للصحة النفسية، إن كل أسرة مكونة من أربع أفراد ينهم فرد مصاب بمشكلة نفسية، لافتًا إلى أن هناك 600 مليون فرد في العالم يُعانون من أزمات وأراض نفسية



وتابع "عكاشة"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الثلاثاء، أن قدماء المصريين كانوا يضعون المرض النفسي مع أمراض القلب، وكانوا يعالجوه كأنه مريض قلب، وفي هذا الوقت لم يكن المريض النفسي به وصمة عار، ولكن هذا الأمر تحقق عندما بدأت التفرقة بينما الأمراض الجسدية والنفسية.



وأضاف أن الشخص إذا بدأ ينعزل وينطوي ويقلل اختلاطه بأصحابه، فهذا يعني أنه مريض نفسي، وإذا ترك عامين او أكثر ففرصة شفائه تكون أصحب من علاجه مبكرًا.

