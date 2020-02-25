مجلس الأمن يتبنى مشروع قرار بشأن اليمن

ويذكر أن دعا مجلس الأمن الدولي في بيان اعتمد بالإجماع إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية التي تُهدّد العمليّة السياسيّة في اليمن، وأعرب أعضاء المجلس في بيان عن قلقهم من التصاعد الكبير للعنف في نهم والجوف (شمال) وتأثيره على المدنيّين الذين نزح آلاف منهم في الأيّام القليلة الماضية، وفقا لما ذكرته قناة "فرانس 24" اليوم الجمعة - .



وشدّد البيان على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النّار في الحديدة (غرب)، بموجب الالتزامات التي تمّ التعهّد بها في السويد في ديسمبر 2018.



وطالب أعضاء مجلس الأمن بإنهاء كلّ عمليّات الترهيب ضدّ العاملين في المجال الإنساني وضمان الوصول بلا عوائق إلى شمال البلاد بشكل خاصّ.



وصدر البيان عقب جلسة طارئة لمجلس الأمن عقدت بناء على طلب المملكة المتحدة .. وكانت الاشتباكات قد اندلعت مجدداً بين المتمردين الحوثيين وبين القوات الحكومية اليمنية بعد أشهر من الهدوء النسبي.





وتواصل ميليشيا الحوثى الانقلابية فرض الإتاوات على اليمنيين، وفى أحدثها فرضت الميليشيات إتاوات مالية جديدة على طلاب مدارس الحديدة، تحت مسمى مجهود حربى لدعم حربها ضد اليمنيين، ونشرت وسائل إعلام محلية، وفقا لقناة "العربية" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، صورة إعلان من مكتب التربية فى محافظة الحديدة، غرب اليمن يلزم المدارس بفرض ألف ريال كحد أدنى على كل طالب مقابل دعم ما يمسى بالمجهود الحربى.





وفرضت ميليشيا الحوثى الانقلابية، على مدى العام الدراسي، إتاوات مالية متعددة على طلاب المدارس تحت مسميات ومناسبات مختلفة الأمر الذى أثقل من كاهل الطلاب وأولياء الأمور الذين اضطر كثير منهم إلى إخراج أبنائهم من المدارس وإلحاقهم بسوق العمل تحت ضغوطات الحياة وصعوبة الظروف المعيشية.





كما تفرض الميليشيات الحوثية منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء، إتاوات وجبايات، تحت مسميات مختلفة مثل المجهود الحربى وغيرها من مسميات الميليشيا، وطالت غالبية شرائح المجتمع فى مناطق سيطرتها.