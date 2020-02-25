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ازالة 59 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بمركز نجع حمادي

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 10:56 م
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بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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صرح اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، ان الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي قامت بحملة مكبرة لإزالة التعديات علي اراضي املاك الدولة بالتنسيق مع قوات الشرطة من مديرية امن قنا أسفرت عن ازالة 35 حالة تعدي بالزراعة علي اراضي املاك الدولة بمساحة فدان واحد و7 قراريط وازالة 24 حالة تعدي بالمباني علي املاك الدولة بمساحة 8500 متر مربع.

وأكد محافظ قنا على استمرار أعمال الموجة 15 لإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة التي لم يتقدم واضعوا اليد عليها بأي طلبات تقنين ومازالوا متعديين على أراضي الدولة وغير راغبون في تنفيذ القانون وكذلك الحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم تُثبت جديتها ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة وكذلك الحالات التي أقرّت لجان التقنين بالمحافظة أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط بالإضافة إلي حالات التعدي علي أراضي المنفعة العامة.
ازالة 59 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بمركز نجع حمادي
ازالة 59 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بمركز نجع حمادي
ازالة 59 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بمركز نجع حمادي
ازالة 59 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بمركز نجع حمادي
ازالة 59 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بمركز نجع حمادي
ازالة 59 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بمركز نجع حمادي
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