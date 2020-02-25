عبدالمنعم سعيد يكشف رد مبارك على توريث الحكم

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي، إنه شعر بفراغ في دائرة الحكم خلال أخر سنة في حكم الرئيس الأسبق مبارك، لتعرضه لوعكات صحية، حيث هناك شخصيات حاولت لعب دور أكبر من دورها المؤسسي.



وأشار "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن مبارك رجل بالغ الااحترام، و"جدع"، وعلى المستوى الإنساني كان رائعا، وكان يناديه دائما بـ "دكتور سعيد"، معتبرا أن عام 2005 كان هو الأفضل لإعلان مبارك إنهاء فترة حكمه.



وكشف المفكر السياسي، أن سأل اللوء عمر سليمان بشأن هل هناك نية في أن يورث مبارك الحكم، فكان رد سليمان: "مبارك رجيل عسكري، ولن يترك المعركة".

