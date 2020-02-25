راموس يحسم موقفه من الرحيل عن ريال مدريد

بدد قائد ريال مدريد سرجيو راموس اليوم الثلاثاء، أي تكهنات حول تجديد عقده مع النادي "الملكي"، وأكد استعداده لتجديد عقده الذي ينتهي خلال عام ونصف العام، بالشروط التي يقترحها النادي الذي عادة ما يعرض التجديد لعام واحد حين يبلغ اللاعب أكثر من 30 عاماً.





وقال قائد الفريق (34 عاماً): "يجري الحديث كثيراً عن التجديد، وبصراحة أنا أمر بفترة رائعة مع النادي وليس هناك ما يدعو للعجلة من أي من الجانبين"، مشيراً إلى أن السبب الوحيد الذي يدفعني للرحيل هو عدم رغبة النادي بالتجديد لي.





وأبدى راموس عشية مواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا احترامه لفلسفة النادي برئاسة فلورنتينو بيريز.





وقال: "سنصل إلى تفاهم بالطريقة التي يريدها النادي، لم أطلب أبداً عامين أو ثلاثة، أتفهم فلسفة عرض عام اعتباراً من سن معين وأقبل بها".





وأضاف: "ليس هناك ما يدعو للقلق، سنصل إلى اتفاق، إذا كان النادي يريد استمراري فسأستمر هنا، سنركز على التشامبيونز والدوري والأمور الأخرى ثانوية".



