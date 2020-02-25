صحفيو 'الصباح': سنلجأ للاعتصام.. ونطالب النقيب بحل فوري للأزمة

أصدر الصحفيون العاملون بجريدة الصباح، اليوم، بيانًا، أكدوا فيه مضي شهر على أزمة جريدتهم، ولم يحدث جديد يذكر.





وقال الزملاء في بيانهم: "أيام صعاب مرت علينا ونحن نتحمل في سبيل استمرار جريدتنا، حبًا فيها، وحفاظًا عليها؛ حيث أغلق المقر، واتخذت إجراءات لتصفية العاملين، ومن ثم الحكم على الجريدة بالموت، رغم ذلك لم نرضخ ولم نسلم أو نرضى بالتصفية، ولم نقبل أن تذهب جريدتنا إلى الزوال، طرقنا كل الأبواب، قدمنا شكاوى هنا وهناك، كان هدفنا دائمًا الحفاظ على بيتنا، وسيظل كذلك".





وأضاف الزملاء: "سرنا مع نقابتنا جنبًا إلى جنب، تنسيقًا وتحركًا وفعلًا، ارتضينا أن تكون هي المدافع الأول عن حقوقنا كدور منوطة أن تؤديه، طلب منا مجلس نقابتنا مهلة أسبوعين للتفاوض مع الإدارة لحل الأمر وإنهاء الأزمة والحفاظ على الحقوق، وقبلنا على الفور أملًا في الحل، انتهت المهلة الأسبوع الماضي ولم يحدث جديد ولم تسطع نقابتنا أن تحل الأزمة، وبقى الوضع كما هو عليه".



