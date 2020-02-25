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خاص.. الفجر الفني يكشف عن سر بكاء نجوى كرم أثناء الاحتفال بعيد ميلادها

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:07 م
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نجوى كرم
نجوى كرم
لمياء علي
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حرص محبو شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم على الاحتفال بعيد ميلادها على طريقتهم الخاصة، " في فندق "روتانا" في بيروت يوم 22 فبراير الجاري، وجاء احتفالهم بعيد ميلادها مبكرًا وذلك لأنه يصادف في السادس والعشرين من فبراير.

فوجئت نجوى كرم باستقبال أسطوري من عشاقها وسط الطبل والزغاريد والتصفيق الحاد، بل قاموا بطبع جملة "إنها الحدث" على لافتات مميزة وتم وضعها في صالة الإحتفال.

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لنجوى كرم والتي أوضحت بكائها خلال الاحتفال بها وسط محبيها.

ولقد علم الفجر الفني من مصادر مقربة من نجوى كرم إن السر وراء بكائها هو أنها تذكرت شقيقها الراحل التي فقدته، وتعتبر أن رحيله هو أكبر خسارة حدثت في حياتها، كما أنها تأثرت بمحبة الجمهور لها ولمست محبتهم وتقديرهم لمشوارها الفني.

جدير بالذكر أن نجوى كرم تشارك في برنامج ذا فويس سينيور، ضمن أعضاء لجنة التحكيم والتي تضم أيضًا كلًا من الفنان هاني شاكر والديڤا سميرة سعيد والفنان ملحم زين.

ويتضمن البرنامج 4 حلقات فقط، وذلك لأنه يختص بمواهب الأشخاص كبار السن فالأعداد ليست كثيرة ومن المقرر أن يضم كل فرد من أعضاء لجنة التحكيم 4 مواهب يتأهلوا معه للمراحل النهائية القادمة.
خاص.. الفجر الفني يكشف عن سر بكاء نجوى كرم أثناء الاحتفال بعيد ميلادها
خاص.. الفجر الفني يكشف عن سر بكاء نجوى كرم أثناء الاحتفال بعيد ميلادها
خاص.. الفجر الفني يكشف عن سر بكاء نجوى كرم أثناء الاحتفال بعيد ميلادها
خاص.. الفجر الفني يكشف عن سر بكاء نجوى كرم أثناء الاحتفال بعيد ميلادها
خاص.. الفجر الفني يكشف عن سر بكاء نجوى كرم أثناء الاحتفال بعيد ميلادها
خاص.. الفجر الفني يكشف عن سر بكاء نجوى كرم أثناء الاحتفال بعيد ميلادها
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